Fiorentina Femminile, primo contratto da professionista per Giulia Baccaro

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Novità in arrivo in casa Fiorentina anche per quanto riguarda la prima squadra femminile di Pinones Arce. Come riportato infatti dal club viola attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la giocatrice Giulia Baccaro, classe 2007, ha firmato il suo primo contratto da professionista che la lega proprio alla Fiorentina. Questa la nota:

"ACF Fiorentina è lieta di comunicare che la calciatrice Giulia Baccaro ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società viola.

Attaccante classe 2007, Giulia si è trasferita a Firenze per crescere nel vivaio viola, militando nella formazione primavera. Già aggregata alla Prima Squadra, ha fatto il suo debutto in Serie A con la nostra maglia nel 2025 nel match contro il Milan. La giocatrice si è legata alla Fiorentina fino al 30 Giugno 2028. Congratulazioni Giulia!".