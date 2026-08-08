Fiorentina Femminile, alle 20 amichevole di lusso col Manchester City: la formazione
Il Viola Park si prepara a vestirsi a festa. Questa sera, alle 20, sotto i riflettori del centro sportivo di Bagno a Ripoli va in scena un'amichevole di lusso che profuma già di grande calcio: la Fiorentina Femminile sfida il Manchester City, uno degli appuntamenti più prestigiosi di questa fase di preparazione. Un test vero, di quelli capaci di misurare le ambizioni contro un'avversaria di assoluto livello internazionale. Per le viola di mister Pinones-Arce sarà anche l'occasione per mettere alla prova il lavoro svolto fin qui e testare i nuovi acquisti arrivati nel mercato estivo. Ecco la formazione titolare scelta per il test di oggi:
Fiorentina (4-3-3): Fiskerstrand; Van der Zanden, Bergsvand, Correia, Johansen; Cherubini, Severini, Faerge; Tryggvadottir, Snerle, Cerrato. All. Pinones-Arce.
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