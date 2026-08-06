Fiorentina Femminile, goleada al Cesena in amichevole: il match finisce 6-0
Secondo successo consecutivo in amichevole per la Fiorentina Femminile, che supera il Cesena 6-0 a Martorano. Le viola, contro la formazione di Serie B, vanno a segno con le doppiette di Mailia e Cerrato e le reti di Andreoni e Baccaro. Dopo un avvio vivace delle padrone di casa, con Bartolini protagonista su Appiah, la squadra di Pinones Arce sblocca il risultato al 19’ con Mailia.
Nella ripresa, grazie anche a otto cambi rispetto all’undici iniziale, la Fiorentina dilaga: subito protagonista la nuova arrivata Alba Cerrato, autrice di una doppietta, poi i gol di Andreoni e Baccaro completano il tabellino. Nel finale arriva anche il secondo centro personale di Mailia. Un test positivo per le viola in vista del prossimo appuntamento di prestigio: sabato al Viola Park arriverà il Manchester City, campione d’Inghilterra in carica, per un’amichevole dal sapore europeo con calcio d’inizio alle 20.00.
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