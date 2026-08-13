Serie A Women's Cup: la Fiorentina Femminile ospiterà la Ternana di domenica sera

Serie A Women's Cup: la Fiorentina Femminile ospiterà la Ternana di domenica seraFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:59Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Ufficializzate date e orari della seconda giornata di Serie A Women's Cup. La Fiorentina Femminile ospita la Ternana Women allo stadio Curva Fiesole all'interno del Viola Park, la domenica 30 agosto alle ore 20.30.