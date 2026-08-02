Le viola di Pinones Arce vincono in trasferta: 2-0 in amichevole alla Ternana

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La Fiorentina Femminile apre la seconda fase della preparazione con una vittoria nell’amichevole disputata contro la Ternana Women. Allo stadio Gubbiotti di Narni le viola si sono imposte per 2-0 grazie a due reti di pregevole fattura: a sbloccare il risultato è stata Oda Johansen con una conclusione dalla distanza finita all’incrocio dei pali, mentre il raddoppio è arrivato con Emma Snerle, autrice di un elegante colpo di tacco.

Nella ripresa i ritmi sono inevitabilmente calati a causa del caldo e dei carichi di lavoro accumulati in queste settimane, ma la squadra di mister Pinones Arce ha comunque mantenuto il vantaggio fino al triplice fischio, raccogliendo indicazioni positive dal primo test di agosto. Le viola torneranno in campo mercoledì a Cesena per una nuova amichevole, mentre sabato 8 agosto è in programma una sfida di prestigio al Viola Park contro il Manchester City Women.

TABELLINO

FORMAZIONI INIZIALI

TERNANA WOMEN: Schroffenegger (C), Breitner, Pacioni, Quazzico, Hornemann, Pastrenge, Gelmetti, Labate, Toniolo, Regazzoli, Testa.

A disposizione: Ghioc, Cecchini, Peruzzo, Ciccotti, Gomes Farias, Lazaro, Ventriglia, Erzen, Soares, Yang.

All.Marino Defendi

ACF FIORENTINA: Bartalini, Bergsvand, Tortelli, Van Der Zanden, Johansen, Cherubini, Severini (C), Orsi, Tryggvadottir, Snerle, Mailia.

A disposizione: Bettineschi, Agostini, Woldvik, Lombardi, Filangeri, Faerge, Correia, Andreoni, Baccaro, Benedettini, De Gregorio. Fontana..

All.Pablo Pinones Arce



Risultato finale 0-2 (22’ Johansen, 30’ Snerle)