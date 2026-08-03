Italdonne-Bielorussa si giocherà al Franchi, Funaro: "Grande occasione di sport"

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Lo stadio Artemio Franchi ospiterà lunedì 13 ottobre (ore 18.15) la sfida tra la Nazionale italiana femminile e la Bielorussia, gara valida come ritorno dei Playoff Mondiali. Le Azzurre giocheranno per la quarta volta nell’impianto fiorentino. In caso di vittoria contro la Nazionale bielorussa, cinquantaduesima nel Ranking FIFA (l’Italia è tredicesima), il percorso verso il Brasile della selezione guidata da Andrea Soncin proseguirebbe con il doppio confronto con la Finlandia, affrontata nel cammino verso EURO 2025, o con la Serbia.

Il commenta della sindaca Funaro

“Firenze è orgogliosa di accogliere un appuntamento di così rilevante importanza per la Nazionale Femminile come la gara di ritorno del primo turno dei play-off mondiali - dichiara la sindaca Sara Funaro -. Ospitare le Azzurre significa offrire alla città una grande occasione di sport e di partecipazione, ma anche contribuire alla crescita di un movimento che negli ultimi anni ha conquistato sempre maggiore attenzione e coinvolgimento. Siamo pronti ad accogliere le Azzurre e tutti i tifosi, perché appuntamenti come questo rappresentano un’opportunità per Firenze e un’occasione per avvicinare sempre più ragazze e ragazzi ai valori dello sport”.