Rimpianti per Zaniolo a Firenze? Palladino: "No, ha giocato poco perché c'era Kean"

Raffaele Palladino, allenatore del Bologna ed ex tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di domenica contro l'Udinese parlando di due ex giocatori viola, Zaniolo, da lui allenato a Firenze, e Bernardeschi, suo attuale giocatore in rossoblù. Queste le sue dichiarazioni:

Zaniolo è uno di quei giocatori su cui non è riuscito ad incidere come avrebbe desiderato? "È un giocatore che ho avuto il piacere di allenare a Firenze. Ha trovato poco spazio con me perché ha avuto dei problemi fisici e inoltre avevamo Kean che segnava molto, ma è un giocatore forte e mi auguro che possa continuare a crescere così perché anche la Nazionale italiana ha bisogno di questo Zaniolo".

Bernardeschi potrebbe giocare da quinto al posto di Miranda? "Bernardeschi ha giocato da quinto anche alla Fiorentina e alla Juventus. A me piace molto perché ha qualità davanti ma è molto applicato anche in fase difensiva. È un giocatore generoso anche se sto spingendo molto con lui sul fatto che può essere più incisivo negli ultimi sedici metri. È una delle soluzioni che ho provato".