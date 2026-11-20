Prandelli amarcord: "La semifinale in viola contro i Rangers la rigiocherei domattina"

Cesare Prandelli ha rilasciato stamani una lunga intervista ai taccuini di Tuttosport. L'ex ct della Nazionale, tra le altre considerazioni, ha speso parole anche sulla partita che vorrebbe rigiocare più di tutte nella sua longeva carriera da allenatore. Prandelli, nel rispondere, ne menziona una assai cara ai tifosi della Fiorentina, quando sedeva sulla panchina del Franchi: "Sicuramente la semifinale con la Fiorentina proprio in Europa League contro il Rangers Glasgow, persa ai rigori: la rigiocherei domani mattina".

Così invece Prandelli sugli allenatori di Serie A che l'hanno stupito maggiormente quest'anno: "Alvini ha trovato la strada ideale per valorizzare una neopromossa. E occhio a De Rossi: il lavoro del Genoa è tutta farina del suo sacco, non sta copiando da nessuno. Sta valorizzando i suoi giocatori, disegnando in base alle loro caratteristiche il sistema di gioco".