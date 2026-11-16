Social Bove, da stasera il suo film al cinema: "Non nascondo l'amozione, ho aperto le porte della mia vita"

Edoardo Bove sta promuovendo il suo film "In un battito", da stasera a mercoledì in sala anche in alcuni cinema di Firenze (Uci, The Space e Fiamma), film che racconta del malore durante Fiorentina-Inter il 1° dicembre 2024 che ha cambiato la sua vita e la sua carriera. E proprio in vista del debutto l'ex calciatore della Roma e della Fiorentina ora al Watford scrive le sue emozioni sui social: "In un Battito è fuori al cinema e non vi nascondo tutta l’emozione per questo momento. Sono 93 minuti di film su 130 ore di girato: 15 mesi di un racconto senza filtri per ridarvi indietro tutto l’affetto che ho ricevuto. Spero che vi piaccia. Soprattutto mi auguro che uscendo da una sala lo possiate in qualche modo ritenere utile.

Con questa storia ho aperto le porte della mia vita, anche quelle più private e vi assicuro che non è stato semplice. Ma sentivo che questa storia meritasse di essere raccontata. Non solo per il ritorno in campo ma per tutto ciò che è successo al di fuori. Mi sono divertito, arrabbiato, emozionato, commosso… ho tirato fuori tutto quello che avevo. E nel farlo non ho rinunciato a farmi aiutare!

In un Battito è stato un rifugio, mi ha portato a fare esperienze, conoscere persone e scoprire il fantastico mondo del set. Grazie a Gio e a Dani per avermi fatto questo enorme regalo, per essersi calati con rispetto, sensibilità e delicatezza nella mia sfera privata, ma anche per lo sforzo che hanno fatto per proteggere l’autenticità stessa del film. Grazie a Marti per avermi supportato e sopportato in questo periodo e per aver dato il permesso alle telecamere di “violare” in parte la nostra intimità. Grazie a Diego per esserci sempre. Grazie alla mia famiglia per aver combattuto al mio fianco. Grazie a Nicoletta per tutto il supporto che ho ricevuto. Grazie a Simo, Ale, Cri per il lavoro dietro le quinte volto a dar voce a questa storia.

Grazie alla produzione, a No Name, ad Alea Film, a Rai Cinema e a Sky per aver creduto e investito in questo progetto. Infine grazie a voi che non mi avete mai fatto sentire solo nell’affrontare le mie difficoltà. ps fatemi sapere se vi è piaciuto!"