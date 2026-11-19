Palladino: “In un Bologna-Fiorentina ho perso mia madre. Tornare qui è come riabbracciarla”
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In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, l'ex tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, attualmente al Bologna, ha parlato di un episodio di lutto, la scomparsa della madre, che lo ha colpito nel periodo in cui allenava a Firenze. Queste le sue parole: "Due anni fa ho perso mia mamma: allenavo la Fiorentina e l'ho persa proprio in un Bologna-Fiorentina. Quel giorno eravamo a Bologna. II fatto di essere tornato in questa città, per me, è come se io fossi tornato anche un po' da lei. C'è qualcosa dentro che mi ta pensare che tornando qui a Bologna sono tornato a riabbracciarla".
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