Gudmundsson torna a disposizione di Gattuso: da qui a maggio si gioca il futuro

Trentanove minuti, un gol da tre punti e una frattura che ha interrotto tutto. Il campionato di Albert Gudmundsson ripartirà sabato contro il Lecce. L’islandese tornerà a disposizione di Gattuso dopo aver saltato l’ultimo ciclo di gare per la frattura alla spalla sinistra, rimediata in Nations League contro l’Estonia. Durante la sosta ha ritrovato il campo nell’amichevole con i maltesi del Mgarr United e ieri mattina si è allenato con i compagni. Il lavoro in gruppo servirà ora a ritrovare il ritmo delle partite ufficiali e ad aumentare il minutaggio.

A Firenze seguiranno con interesse il suo rientro. A fine stagione, infatti, la Lazio dovrà decidere se versare 12 milioni alla Fiorentina per acquistare il giocatore a titolo definitivo. A pesare sulla scelta sarà il rendimento del classe ’97 da qui a maggio. Finora a parlare per lui è soprattutto il debutto di Udine, dove gli era bastato un colpo di testa all’incrocio per completare la rimonta e firmare il gol della vittoria. Poi la caduta in nazionale lo ha costretto a seguire dalla tribuna la marcia che ha portato i biancocelesti in testa alla classifica. Contro il Lecce Gudmundsson avrà la prima occasione per dare seguito a quel gol. La priorità è trovare la continuità che gli è mancata da inizio stagione. È su quella che si giocherà il suo futuro a Roma. Lo riporta il Corriere dello Sport.