Nuovi accertamenti per Kean: il comunicato del Como

Nuovo stop ed accertamenti per l'ex attaccante della Fiorentina ora al Como Moise Kean che stava recuperando dopo l'intervento sostenuto alla tibia il 29 ottobre a Barcellona. Dopo gli spifferi dei media è il Como stesso a darne comunicazione e dunque i tempi di recupero sembrano destinati ad allungarsi. Ecco il comunicato del club lariano:

"A seguito di un problema verificatosi durante l’allenamento, il calciatore Moise Kean si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La priorità del Club è sostenere Moise nel suo percorso di recupero. Como 1907 fornirà aggiornamenti non appena avrà ulteriori informazioni da condividere".

Secondo Sky si tratta di un nuovo problema alla tibia e per il giocatore si proseptta un nuovo stop di almeno altri due mesi, con l'arrivederci al 2027.