Fattori: "Il problema di Fagioli è prevalentemente tattico, mi sembra disorientato"

Sauro Fattori, ex allenatore della Fiorentina Femminile ed ex attaccante viola, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi anche sul momento di Nicolò Fagioli, finito al centro delle discussioni dopo le ultime prestazioni con la maglia della Fiorentina e della Nazionale: «A Firenze quello di Fagioli è un argomento molto dibattuto. Non sta rendendo al meglio, anche perché viene impiegato in una posizione che non è la sua. Detto questo, in Nazionale non ha fatto così male, anche considerando che nella partita persa contro il Belgio non sono stati molti quelli che si sono distinti. L'unica nota positiva degli altri era stata la vittoria contro la Francia.

Secondo me sta vivendo anche una fase di confusione tattica. A Firenze lo schierano davanti alla difesa, mentre in Nazionale gioca nella sua posizione naturale, ma non riesce più a trovare i tempi giusti. Aveva ancora diversi aspetti da migliorare, ma adesso sembra un po' disorientato. A questo si aggiunge il peso delle critiche, che in questo momento sono tante. E bisogna ricordare che, prima di arrivare a Firenze, dove aveva giocato da titolare? Probabilmente non è semplice riuscire a sostenere la pressione di certe piazze».