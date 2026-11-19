Adani racconta: "Resto in Rai perché è famiglia. A Dazn mi offrirono il triplo"

Protagonista dell'ultima puntata del BSMNT, podcast a cura di Gianluca Gazzoli, l'ex difensore viola, oggi opinionista, Daniele Adani, è tornato anche sul suo addio a Sky e sul suo sbarco in Rai, rifiutando una grossa opportunità recapitata da Dazn. Ecco come l'ha raccontato: "Due anni fa mi ha chiamato Dazn e mi avrebbe offerto un contratto forte, importante e lungo, più lungo di quello della Rai. Economicamente quasi triplo. Ringraziando Dazn, ho detto però che rimanevo in Rai per la famiglia creata. La Rai senza che lo chiedessi mi aveva affidato la telecronaca della Nazionale. Io faccio le cose per passione, sia professionale che umana".

Così invece Adani sul suo ingresso in Rai dopo l'esperienza a Sky, chiusa con la telecronaca di Inghilterra-Danimarca, semifinale di Euro 2021: "Mentre scendevo le scale di Wembley, mi ha subito chiamato Giulio Delfino della <em>Rai</em> e mi ha chiesto di parlare. Gli ho detto che tornavo a casa e ne avremmo parlato".