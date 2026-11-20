FirenzeViola Mario Santana: "Masta crescerà ancora. Pellegrino che forza, sa mettersi la squadra sulle spalle"

Torna a parlare ai nostri microfoni Mario Alberto Santana. E con lui focus sugli argentini

E' stato uno degli argentini più talentuosi visti a Firenze negli ultimi anni. Se gli infortuni gli avessero dato un po' di tregua, Mario Alberto Santana avrebbe lasciato ancor più il segno. Quella traccia che adesso vuol imprimere Franco Mastantuono. "All'inizio - dice Santana a Radio Firenzeviola - ha avuto qualche difficoltà in un un calcio diverso per lui, ma ci ha messo poco a far vedere che ha qualità, può crescere tantissimo. Nella Fiorentina progredirà tanto, è una società importante e gli sta dando questa possibilità. La Fiorentina ha fatto un bel colpo".

Nico Paz è più avanti di lui per ora?

"Lui è da un po' che sta giocando nel Como e sta dimostrando le sue qualità, è un po' avanti, ma penso che al di là di questo siano giocatori che possono tranquillamente giocare in nazionale e nelle loro squadre. L'Argentina deve tenerseli stretti e farli crescere sempre di più".

Chi le piace di più?

"Nico Paz, ripeto, è un po ' più sopra di lui, ma Mastantuono ha fatto vedere di poter essere un giocatore di qualità e ancora non ha dimostrato tutto quel che può fare".

E della Fiorentina che idea si è fatto?

"L'ho seguita, ha avuto un periodo un po' così così, non ai suoi livelli. Ma la Fiorentina è la Fiorentina, è un club importante e la gente chiede tanto. All'inizio si può far fatica, ma appena vengono fuori questi giocatori, la squadra può riprendersi e sono convinto che andrà più su in classifica. La Fiorentina deve essere su in classifica; è stato un periodo così, c'è stato il cambio di allenatore, sono arrivati giocatori nuovi, questo non va sottovalutato. La rivoluzione all'inizio un po' ti toglie qualcosa però ora si stanno vedendo cose migliori: ovviamente tutti devono lavorare molto, devono conoscersi meglio e crescere".

Pellegrino le piace?

"Si. E' un bell'attaccante, giovane ma già con un carattere forte, nonostante l'età può mettersi la squadra sulle spalle. Non molla niente. Mi piace molto e spero che possa dare tanto alla Fiorentina".