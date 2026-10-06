Vi ricordate di Kevin Diks? L'ex viola vince l'Asian Cup da capitano dell'Indonesia

C’è anche un ex viola tra i protagonisti della prima edizione della FIFA ASEAN Cup, competizione che riunisce le nazionali del Sud-est asiatico. Si tratta di Kevin Diks, che ha avuto l’onore di sollevare il trofeo da capitano dell’Indonesia. Alla Fiorentina la sua esperienza è stata breve, quasi una meteora, mentre successivamente ha costruito una carriera più solida e oggi gioca in Bundesliga con il Borussia Monchengladbach. Nato in Olanda da madre indonesiana, dopo aver vestito le maglie delle selezioni giovanili olandesi ha scelto di rappresentare la nazionale indonesiana.

Ieri, dunque, è arrivata per lui la soddisfazione di conquistare un trofeo con la fascia al braccio. Diks ha affidato a Instagram tutta la sua gioia: “Un momento che significa molto per tutti noi. Fare la storia e vincere questo trofeo per l’Indonesia è qualcosa di cui possiamo essere incredibilmente orgogliosi. Orgogliosi di questa squadra, orgogliosi di rappresentare questo Paese e grati a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio e ci hanno sostenuto lungo la strada. Godremo questo momento, ma sappiamo che questo è solo l’inizio. Qualcosa di speciale su cui costruire”. A congratularsi con l’ex viola, tra gli altri, anche alcuni suoi vecchi compagni ai tempi della Fiorentina, come Riccardo Saponara e Ianis Hagi.