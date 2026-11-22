Palladino avverte la Fiorentina: "Udinese forte, la sua classifica bugiarda"

Il Bologna dell'ex tecnico viola Raffaele Palladino rallenta dopo 4 vittorie, visto che al Dall'Ara cede un punto all'Udinese che sarà anche il prossimo avversario della Fiorentina. Proprio l'ex allenatore avverte i viola sul valore della squadra friulana: "Non è un passo indietro per il Bologna ed abbiamo continuato la striscia positiva. E’ stata una partita equilibrata, loro sono partiti meglio rispetto a noi. Le condizioni del campo hanno dato loro un vantaggio visto che sono più fisici.

Siamo passati in vantaggio, potevamo trovare il raddoppio prima del gol rocambolesco. Pareggio giusto. Pareggio che ci da valore: loro sono forti, la classifica è bugiarda. Non meritano di stare là sotto, lo dicono i calciatori e la loro storia".