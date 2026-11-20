Heggem si lamenta, Palladino lo esclude dai convocati: "Ha esagerato"

Scatta l'esclusione per motivi disciplinari dai convocati del Bologna per Torbjon Heggem, che durante la sosta ha espresso il proprio malumore per il mancato impiego nelle ultime partite, ipotizzando l'addio al club rossoblù a gennaio. E' il tecnico (ex viola) Raffaele Palladino a dirlo in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Udinese spiegando la decisione: "Gli ho parlato, non convocato per l'Udinese. Certe sue parole sono state strumentalizzate ma lui ha esagerato". Un segnale del tecnico al giocatore e al gruppo, in vista del mercato, ma soprattutto della ripresa del campionato.