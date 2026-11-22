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Fiorentina arrivata a Monza in treno: le immagini della partenza da Firenze
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La Fiorentina domani sera sarà di scena a Monza dove cercherà di lasciare dietro di sé in classifica la squadra brianzola. La squadra è partita questo pomeriggio da Firenze in treno, come mostrano le immagini della partenza dalla stazione Santa Maria Novella alle 17 ed è già arrivata in Brianza.
Come noto, Vanoli ha recuperato anche Atta, dopo due mesi di assenza, Njie e Ndour che avevanoi accusato problemi con le rispettive nazionali.
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