Social Rientro con assist per l'ex viola Harrison dopo il lungo stop

Un momento importante per l'ex esterno della Fiorentina, nei primi 6 mesi del 2026, Jack Harrison, al suo rientro dopo un infortunio. Da luglio l'ex Leeds gioca in Major League, al New England Revolution dove però dal suo arrivo è riuscito a giocare solo 7 partite (da protagonista, con tre assist) visto che si è infortunato a metà settembre. e' rientrato solo nell'ultima gara, ormai ai playoff, contro il Philadelphia Union. Nei 28 minuti in cui è rimasto in campo ha messo la firma sul secondo e definitivo gol del 2-0 per la sua squadra, con un assist.

Il giocatore sui social ha scritto: "Ieri è stato divertente... Non posso ringraziare abbastanza il personale medico per avermi aiutato a tornare a questo punto. È stato un lungo viaggio, ma è sempre stato una questione di viaggio e non della destinazione...

Grazie ai fan per la fantastica ricevuta di ieri, sono veramente grato e orgoglioso di far parte di questo team e di questo club. Ora è il momento di rimettersi in sesto e prepararsi per questo viaggio lontano".