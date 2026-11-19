Pruzzo su Beto: "A gennaio lo manderei a giocare, non è adatto a subentrare"
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L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato del rendimento di Beto, a Lady Radio: "Non ho speranze di vederlo titolare nel breve-medio termine, perché è lontano da una forma accettabile. Anche se farà un gol, non bisogna illuderci, non si sbloccherà in questo modo. Per me non è infatti l'attaccante adatto per subentrare a gara in corso e incidere sulla partita.
D'altronde Vanoli ha scelto giustamente Pellegrino come punta titolare, perché anche se non è il migliore d'Europa fa il suo. Per questo a gennaio proverei a cercare una soluzione diversa per Beto che ha bisogno di rilanciarsi, ma a Firenze non avrebbe continuità. Lo manderei in prestito a giocare, così magari si ritroverà".
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