Pruzzo su Beto: "A gennaio lo manderei a giocare, non è adatto a subentrare"

L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato del rendimento di Beto, a Lady Radio: "Non ho speranze di vederlo titolare nel breve-medio termine, perché è lontano da una forma accettabile. Anche se farà un gol, non bisogna illuderci, non si sbloccherà in questo modo. Per me non è infatti l'attaccante adatto per subentrare a gara in corso e incidere sulla partita.

D'altronde Vanoli ha scelto giustamente Pellegrino come punta titolare, perché anche se non è il migliore d'Europa fa il suo. Per questo a gennaio proverei a cercare una soluzione diversa per Beto che ha bisogno di rilanciarsi, ma a Firenze non avrebbe continuità. Lo manderei in prestito a giocare, così magari si ritroverà".