Carlos Freitas su Gonçalves: "Mi ricorda per certi versi Riquelme. Ha bisogno di supporto"

Le difficoltà di adattamento di Pedro Gonçalves al calcio italiano e il ruolo in cui può esprimere al meglio le proprie qualità. Di questo ha parlato l'ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, analizzando le caratteristiche del connazionale e il suo inserimento nella squadra viola: "Quando è arrivato era stato presentato come un esterno, ma avevo subito sottolineato che non possiede le caratteristiche di quel ruolo. Pedro ha bisogno di essere supportato sotto diversi punti di vista: deve percepire la fiducia della squadra, dell'allenatore e dei tifosi, ma soprattutto essere impiegato nelle condizioni migliori per esprimere il proprio potenziale, anche perché il suo apporto alla fase difensiva non è particolarmente significativo. Senza voler fare paragoni, anche giocatori di grande talento come Riquelme hanno avuto difficoltà ad affermarsi nel calcio europeo proprio per il loro limitato contributo in fase di non possesso.

Pedro, invece, ha una qualità tecnica notevole: quando ha il pallone può inventare assist e giocate capaci di mandare i compagni in porta, trovando soluzioni che altri non vedono. Deve comunque imparare a confrontarsi con i ritmi e la fisicità del calcio italiano, oltre a trovare il giusto equilibrio tra le due fasi. Se riuscirà a compiere questo passo, potrà fare bene: le qualità tecniche certamente non gli mancano.