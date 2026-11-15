Ex viola, Pruzzo su Aquilani: "Dopo l'accostamento al Como di Fabregas si è perso"
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L'ex attaccante Roberto Pruzzo non usa mezze misure, nello stile che lo contraddistingue. Nel corso di un'intervista a Telenord ha parlato anche dell'esonero di Alberto Aquilani da parte del Sassuolo, che alla ripresa del campionato sfiderà il Genoa per la prima partita sotto la gestione del suo sostituto D'Aversa: "Ho sentito che Aquilani sarebbe stato scaricato dai giocatori, non ha più fatto un punto dopo che è stato accostato a Fabregas".
Concentrando la propria attenzione invece più strettamente sul Genoa, dice Pruzzo: "Credo che si potesse firmare anche per sette punti in quattro partite, ne sono arrivati nove ed è un bottino ottimo. Il Genoa adesso che è fuori dai guai può provare a fare il saltino".
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