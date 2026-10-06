Panico esalta Ndour: "Il gol di ieri è difficile anche da pensare. Ecco il suo ruolo"

Patrizia Panico, ex giocatrice e allenatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato di Cher Ndour dopo l'eurogol di ieri con l'Italia Under 21. Panico è stata infatti collaboratrice della Nazionale maschile under 15 ai tempi in cui l'attuale mezzala della Fiorentina muoveva i primi passi nel percorso nelle giovanili azzurre, e così ne ha parlato sul rendimento attuale: "Il gol fatto ieri era difficile anche solo da pensare. Questo dimostra la serenità con cui sta attraversando questo periodo".

Quindi le riflessioni più generali su ciò che viene detto da Ndour a Firenze: "Molte volte viene criticato dal tifoso perché ci si aspetta qualcosa che non è nel suo repertorio. Lui è un equilibratore, con grandi capacità nel finalizzare sia in movimento che da calcio piazzato, ma non è che copre tutto il campo cerca spesso il duello con l'avversario. Preferisce essere meno spettacolare ma più concreto".