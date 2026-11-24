FirenzeViola Il club conferma il sostegno a Vanoli ma invoca più equilibrio tattico. La scelta sul ritiro

Confermata la fiducia al tecnico ma d'ora in poi servirà una squadra più umile e solida. Ecco le ragioni dell'inizio del ritiro giovedì

La Fiorentina, intesa come società e area tecnica, per il momento fa muro attorno alla posizione di Paolo Vanoli. Nessun ribaltone previsto (d’altra parte il ritiro è stato concordato tra allenatore e dirigenza) anche se, rispetto a quelle che erano alcune convinzioni “di campo” fino a poche settimane fa, è arrivato un indirizzo forte e chiaro dai piani alti: la formazione di partenza, d’ora in poi, dovrà essere più accorta. Più “umile”, per citare un aggettivo tirato in ballo ieri dallo stesso allenatore nei riguardi dell’atteggiamento della squadra.

Umili dentro e fuori dal campo

Nello specifico, la società ha condiviso le riflessioni espresse dal tecnico nel post partita di Monza, soprattutto per quanto riguarda la necessità di ritrovare maggiore umiltà da parte della squadra. Ma, come detto, d’ora in poi la formazione viola in partenza dovrà rivedere alcuni dei propri piani tattici, con l’obiettivo di trovare più equilibrio e solidità. Al momento, infatti, la Fiorentina appare troppo sbilanciata nel proprio modo di stare in campo, concedendo spazi e occasioni agli avversari. Addio molto probabile, dunque, al 4-2-3-1 - dove i terzini spingono troppo e a centrocampo non c’è chi faccia filtro, e sempre più vicino il ritorno al 4-3-3. O, chissà, ad altri moduli.

La decisione sul ritiro

Per quanto riguarda la scelta di iniziare il ritiro soltanto da giovedì, senza anticiparlo a mercoledì, la motivazione è legata al calendario dei prossimi impegni. Da dopodomani, infatti, la Fiorentina sarà chiamata a lavorare senza interruzioni fino a Natale, in un periodo particolarmente intenso della stagione (di mezzo ci sarà anche la Coppa Italia a Napoli). Proprio per questa ragione la società ha deciso di non modificare il programma inizialmente previsto, confermando il giorno di riposo per domani. Una pausa che permetterà alla squadra di recuperare le energie prima di concentrarsi completamente sulla preparazione dei prossimi appuntamenti.