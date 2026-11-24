Dagli inviati Dal Viola Park, terapie per Viery. De Gea si è ripreso dal calo di zuccheri

Dopo la pesante sconfitta contro il Monza, la Fiorentina è tornata al lavoro questa mattina al Viola Park. Per i giocatori scesi in campo ieri è prevista la consueta seduta di scarico, tra palestra e lavoro di ripristino delle energie. Allenamento sul terreno di gioco, invece, per il resto del gruppo, mentre Fabiano Parisi e Marin Pongracic proseguono il percorso di recupero dai rispettivi infortuni svolgendo lavoro personalizzato. Da monitorare anche le condizioni di Viery, che nella giornata di oggi sta effettuando terapie dopo il problema accusato ieri. Il giocatore verrà rivalutato nelle prossime ore per capire meglio l'entità del fastidio.

Recupero per David De Gea

Nessuna preoccupazione, invece, per David De Gea. Il portiere spagnolo, che ieri aveva accusato un malessere nel post partita, ha avuto un calo di zuccheri ed è stato condizionato anche dallo sbalzo termico tra la temperatura esterna e quella della sala stampa. Si è comunque ripreso e adesso sta bene, svolgendo regolarmente il lavoro defaticante insieme ai compagni. Confermato, infine, il programma già stabilito: dopo il rientro nella notte, la squadra ha svolto questa mattina la seduta di scarico, per poi lasciare il centro sportivo. Domani sarà giornata di riposo, mentre da giovedì scatterà il ritiro in vista della trasferta di Udine.