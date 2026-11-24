FirenzeViola 3 schiaffi alla presunzione viola, la stessa di un anno fa. E il club lascia Vanoli faccia al vento, inevitabilmente in bilico

La sconfitta di ieri cancella residue speranze di dare un senso alla stagione. Di fronte al mistero di una sosta passata a lavorare nel segreto del Viola Park la certezza si chiama lotta per la salvezza

Di tutti i vizi è certamente quello più ricorrente in casa viola, perché la presunzione ha sempre accompagnato le vicende dell'ultimo decennio della Fiorentina. La gara di Monza diventa così l'ennesima lezione che la presuntuosa truppa viola incassa, in linea con altre figuracce già collezionate (da Frosinone in poi) in poco meno di un terzo del campionato, quando per inciso sono in tutto 28 le reti al passivo.

Obiettivo salvezza

Perché nella serata di Monza tutti peccano di presunzione, i calciatori in campo certo, ma pure tecnico e società. Nessuno evidentemente ha ben capito che a dispetto di un'estate di enormi investimenti è stata allestita una formazione che lotterà per la salvezza per il secondo anno consecutivo, e poco cambia illudersi di galleggiare tra quel dodicesimo e quattordicesimo posto che vari protagonisti tirano in ballo rimandando al prossimo anno minime (diverse) ambizioni. Peraltro il j'accuse del tecnico alla squadra, arrivato nel dopo partita, è tutt'altro che un bel segnale per un gruppo che ora deve prima di tutto (ri)tirarsi fuori dai bassifondi della classifica.

Contraddizioni in campo e prospettive sopravvalutate

La squadra messa in campo da Vanoli contro quella di Juric non ha né capo né coda, di certo ha perso quella minima brillantezza vista nei pari con Atalanta e Juve o nella vittoria sul Sassuolo, e se il tecnico si porta dietro così tante responsabilità (anche nei cambi di ieri sera) che è persino lecito considerare la sua posizione in bilico, non può essere l'unico colpevole. E' altrettanto evidente che alle origini della tanto sbandierata costruzione esistano contraddizioni che si palesano in campo, oltre a prospettive legate ai tanti volti nuovi dell'estate evidentemente sopravvalutate alla luce del rendimento generale.

Allarme in Brianza, viola di nuovo in zona retrocessione

I 3 schiaffi di Monza, se possibile, riportano la Fiorentina non solo a terra, ma persino sotto, perchè se c'era ancora un minimo di speranza per dare un senso alla stagione l'allarme squillato in Brianza riporta alla memoria la classifica e il campionato di pochi mesi fa. Tra i peggiori della storia e oggi bissato nell'anno del centenario. Un disastro sul quale pesano inevitabilmente anche responsabilità di chi ha immaginato questa squadra, guardandosi bene dal provare a spiegarla pubblicamente e mantenendo qualche difficoltà, evidentemente, pure nel trasmetterla ai propri (2) allenatori.

Lacune evidenti

D'altronde al netto delle disposizioni tattiche le lacune viola sono evidenti, affondano nei problemi difensivi alimentati dalle difficoltà di Dragusin e si ripercuotono a metà campo dove ieri né Oulai né Ndour hanno limitato gli avversari, in una condizione mediana in cui Fagioli ha già palesato problemi. E poi la tanto attesa qualità offensiva, ieri sera non pervenuta da nessun interprete, che fosse Mastantuono, Gonçalves o Pellegrino. Niente che funzioni, in poche parole, senza che nessuno si affretti a spiegare perchè, se non che l'intento (chiarissimo) di voler costruire. Una definizione difficile da comprendere, tanto più alla luce del cambio in panchina e di un cammino futuro che per Vanoli è già in salita. Complicata esattamente quanto spiegarsi come sia arrivata la squadra alla sfida di Monza dopo 10 giorni di lavori blindatissimi nel segreto del Viola Park.