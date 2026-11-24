Il peggiore, Ndour mette d'accordo tutti e si becca una pioggia di 4
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Secondo i quotidiani sportivi in edicola stamani, il peggior giocatore della Fiorentina visto in campo a Monza è stato Cher Ndour. La prova dell’ex Paris Saint Germain ha messo d'accordo un po' tutti nella sua negatività, assoggettandosi una pioggia di insufficienze gravi.
Cher Ndour -
Corriere dello Sport - Stadio 4,5
La Nazione 4
La Gazzetta dello Sport 4,5
Tuttosport 4,5
La Repubblica (ediz. Firenze) 4
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Primo Piano
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