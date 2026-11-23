Maresca e quel contatto in primavera con un'italiana: la Fiorentina indiziata

L'ex calciatore della Fiorentina ed ora apprezzato tecnico, attualmente sulla panchina del Manchester City, Enzo Maresca, in conferenza stampa in vista della gara di Champions con il Napoli ha parlato di un'interesse in Primavera da parte di una squadra italiana: "A marzo, aprile e maggio ci sono stati dei contatti con una squadra italiana ma non con il Napoli. Del Napoli non ho mai sentito il presidente, non ho mai sentito nessuno".

Le società indiziate secondo le ricostruzioni di Tuttomercatoweb sono la Fiorentina e il Milan. La squadra viola sembra anzi la candidata forte a rispondere all'identikit di Maresca mentre il tentativo dei rossoneri risalirebbe a maggio. In entrambi i casi poi le direzioni sono state diverse anche perché per Maresca c'era già il City all'orizzonte. Anche in occasione della scorsa edizione panchina d'oro Maresca, tra i premiati, lasciò le porte aperte alla serie A (dopo le esperienze di Ascoli e Parma) ma disse di trovarsi bene in Inghilterra dove aveva allenato con grande successo (nonostante l'avventura sia finita con l'esonero) il Chelsea.