Moviola, fallo enorme negato a Njie. E su Mastantuono c'era rigore

Il Corriere dello Sport - Stadio propone la moviola di Monza-Fiorentina. Se neanche quello che dovrebbe essere il decano dei nostri arbitri, Daniele Doveri, 269 gare in A, riesce a distinguere la differenza fra «soglia alta» e errore di valutazione chiaro, siamo messi malissimo. C'è un errore enorme nella sua partita: fallo evidente su Njie prima del 3-0. Mangas lo travolge in maniera anche violenta saltandogli addosso. La mania di non fischiare nulla (e Doveri in questa tentazione cade spesso e volentieri, a sproposito) porta a lasciar correre, sbagliando: era fallo e punizione.

Manca un rigore su Mastantuono

E poi il contatto sul ginocchio sinistro di Mastantuono meritava altra considerazione: l'argentino anticipa l'intervento di Kouadio che finisce per toccarlo sul ginocchio sinistro. Non è un calcio pieno (gli sarebbe saltata la rotula), ma anche un contatto in area potrebbe creare ostacolo all'avversario. E Orsato - si legge - che ha visto tutto dovrebbe essere soddisfatto? Mah...