70 gol in Nazionale: Momo Salah è il miglior marcatore nella storia dell'Egitto

Mohamed Salah scrive una nuova pagina del calcio egiziano. Grazie alla doppietta realizzata nel successo per 5-0 contro il Malawi, nella gara valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027, l'ex attaccante di Fiorentina e Roma è salito a 70 reti con la maglia della Nazionale, diventando il miglior marcatore di sempre del proprio Paese. Il fuoriclasse classe 1992 ha così superato Hossam Hassan, fermo a quota 69 gol.

Le due marcature sono arrivate nel finale di partita: all'84' Salah ha colpito di testa, mentre al 95' ha trasformato un calcio di rigore con un cucchiaio. Un doppio sigillo che ha completato la goleada dei Faraoni e permesso al numero 10 di conquistare un primato storico dopo 123 presenze internazionali. Ottimo anche il rendimento personale nella nuova esperienza con il Trabzonspor: in 16 partite ha già messo a segno 11 gol, accompagnati da 5 assist.