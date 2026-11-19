Ranieri: "Dell'anno scorso non voglio parlare. Barone e Commisso ci mancano"

Luca Ranieri è stato intervistato da FanPage e ha fatto un bilancio del suo momento alla Fiorentina dopo gli anni in cui ha dovuto lottare per ritagliarsi uno spazio a Firenze: "Dell'anno scorso ormai non voglio manco più parlare perché è stata un'annata difficile. Quest'anno, citando il mister, è una pagina bianca, un libro vuoto che dobbiamo scrivere noi. Siamo partiti non bene, però sono sicuro che abbiamo veramente un grande gruppo, con tanti grandissimi giocatori e ne usciremo".

Poi ricorda i momenti difficili, dalla morte di Joe Barone alla paura per Bove: "Con Edo, ovviamente, mi sento tutt'ora. Soprattutto adesso che è uscito anche il suo film, ci siamo sentiti. Il nostro direttore Joe mi manca perché con lui avevo un bellissimo rapporto, mi ha aiutato veramente tanto sotto tutti i punti di vista. Tu sapevi che quando arrivavi al centro sportivo alle 6 di mattina, o alle 3 di notte, lui era sempre qui in giro, perché viveva qui. Una persona unica che nel calcio è veramente difficile da trovare. Il presidente uguale, una persona fantastica. Ci mancano tanto".

Sui compagni di oggi, Ranieri dice chi lo ha colpito di più: "Potrei dire Mastantuono in cima, ma uno che mi ha veramente stupito per le sue qualità è Jimenez, anche per via della sua giovane età. In generale tutti i giocatori sono ragazzi, hanno ancora tanta strada da fare, ma lui è entrato alla grande in questa Fiorentina per determinazione e qualità. È veramente un bravo ragazzo che deve continuare ad allenarsi a giocare così".