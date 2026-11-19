Fiorentina, Atta vede la luce dopo 2 mesi: verso la convocazione a Monza

TMW conferma le indiscrezioni che vedono Arthur Atta pronto a tornare tra i convocati lunedì prossimo contro il Monza. Dopo quasi due mesi di assenza per infortunio, il centrocampista francese è ormai vicino al ritorno in campo e potrebbe essere nuovamente a disposizione di Paolo Vanoli già per la trasferta di lunedì sera contro il Monza. Prima dello stop, il francese aveva partecipato a tutte le prime cinque giornate di campionato per complessivi 335 minuti, prima dell'infortunio che lo ha costretto a saltare le successive sei partite di Serie A.

Adesso i segnali sul suo recupero sono incoraggianti e cresce la fiducia per una convocazione contro il Monza, anche se sarà necessario valutare la sua condizione dopo un'assenza così prolungata. Per la Fiorentina si tratta dunque di un recupero importante, sia per aumentare le alternative a centrocampo sia per aggiungere qualità e imprevedibilità alla manovra offensiva. Vanoli ritrova un giocatore sul quale punta molto, con l'obiettivo di reinserirlo gradualmente e renderlo nuovamente protagonista nella seconda parte della stagione.