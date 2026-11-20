FirenzeViola La Fiorentina ritrova i Nazionali, Njie parzialmente in gruppo: il punto

La Fiorentina ha riabbracciato oggi tutti i 6 giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, da Fagioli (che è rientrato già ad inizio settimana) a Mastantuono ultimo a scendere in campo. E' tornato anche Alieu Njie che, dopo i timori per l'infortunio patito all'esordio con la Svezia, prosegue nel recupero. Nulla di grave tanto che l'esterno non ha avuto bisogno di effettuare esami. Oggi si è allenato parzialmente in gruppo e dunque c'è ottimismo per il recupero anche se in via precauzionale potrebbe non partire per Monza o comunque lasciare spazio a Gnonto che è rimasto al Viola Park ad allenarsi per tutta la sosta.

Parzialmente in gruppo oggi anche Ndour ed Atta ed anche per loro c'è ottimismo per la convocazione anche se per l'ex Udinese la Fiorentina non vuole affrettare i tempi del rientro. Vuole invece riassaporare il campo il centrocampista francese, ormai fermo dalla gara con il Napoli, tanto che ha proseguito nel suo programma personalizzato anche nel giorno libero. Vanoli chiarirà le loro condizioni domani in conferenza stampa dopo l'allenamento del sabato mattina e prima della rifinitura di domenica. A parte invece Parisi e Pongracic.