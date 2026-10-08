Llama, il Giarre denuncia un’aggressione: dieci giorni di prognosi per l’ex viola

Presunta aggressione ai danni di Cristian Llama prima della sfida di Coppa Italia di Eccellenza tra Acireale e Giarre, disputata ieri sera. A denunciare l’accaduto è il Giarre che, secondo quanto riportato da Cataniatoday.it, ha segnalato due episodi che avrebbero coinvolto tre propri tesserati, tra cui l’ex centrocampista di Catania e Fiorentina.

Il primo sarebbe avvenuto durante la ricognizione del terreno di gioco, prima del riscaldamento: nella direzione del calciatore La Vardera sarebbero stati lanciati due telefoni cellulari. Successivamente, nel tunnel verso gli spogliatoi, Llama e il compagno Torres sarebbero stati aggrediti da un gruppo di almeno dieci giocatori dell’Acireale. Secondo la ricostruzione del club, l’episodio sarebbe avvenuto alla presenza di testimoni. L’ex viola è stato poi sottoposto ad accertamenti ospedalieri, con una prognosi di dieci giorni.

Il Giarre è comunque sceso in campo, ma ha annunciato l’intenzione di tutelare il club e i propri tesserati nelle sedi competenti, mettendosi a disposizione degli organi incaricati degli accertamenti. Le presunte responsabilità restano da chiarire.