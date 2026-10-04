Federico Guidi torna ad allenare in C: a breve la firma con la F. Caratese

Cambio di guida tecnica in casa Folgore Caratese. All’indomani del Ko subito contro il Desenzano, il club ha maturato la decisione di sollevare dall’incarico l’allenatore Belmonte.

Una scelta immediata che ha visto la dirigenza muoversi con un vero e proprio blitz di mercato per assicurarsi il profilo ideale per il rilancio, individuato in Federico Guidi. La società – scrive Lacasadic.com – ha accelerato le operazioni superando la concorrenza di piazze importanti come Gubbio e Casertana, che avevano effettuato sondaggi conoscitivi per il tecnico. Per l’allenatore classe 1976 è pronto un contratto biennale che sancirà l’inizio di una nuova tappa professionale dopo gli anni alla guida di Roma e Milan Primavera (prima Guidi ha allenato per oltre un decennio nel settore giovanile della Fiorentina arrivando fino alla Primavera).