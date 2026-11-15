Lulù Oliveira ricorda i tempi di Firenze: "Portavo sempre un falco negli spogliatoi. Che c'è di strano?"

Luis Airton Oliveira, meglio noto come Lulù, è stato ospite delle colonne de la Repubblica per un'intervista a trecentosessanta gradi sulla sua vita calcistica e non. Tra le altre dichiarazioni non poteva mancare un passaggio sulla Fiorentina, lui che con la maglia viola ha trascorso momenti importanti: "A Firenze mi accolse Ranieri, che fu il mio primo allenatore con i viola. Andai in sede e mi spiegò con un disegnino dove mi avrebbe voluto utilizzare. Da lui ho imparato molto, conserviamo un bel rapporto, il suo ruolo è prezioso pure per l’Italia. È una persona speciale, fu decisivo per la mia intesa in campo con Batistuta. Un argentino e un brasiliano insieme, mica facile".

Oliveira poi racconta un aneddoto interessante. L'attaccante, a Firenze, era solito arrivare nello spogliatoio con un falco: "Mio padre aveva un allevamento di falchi e galli. E io in campo ero soprannominato così: il falco. Per questo adottai un lanario, a Firenze eravamo inseparabili, stava con me anche nello spogliatoio, lo sistemavo sopra il mio armadietto e andavo ad allenarmi, poi lo riprendevo e tornavamo a casa insieme. Ricordo le facce dei miei compagni, stupiti e divertiti, e ancora mi scappa da ridere. Ma in fondo che c’era di strano?".