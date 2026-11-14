Lazio, Gudmundsson torna in campo: 45 minuti per l'ex Fiorentina contro il Mgarr United

La Lazio si impone per 3-0 sul Mgarr United nell'amichevole disputata a Formello. Una vittoria costruita in due tempi, con Cancellieri e Diogo Leite a segno nella prima frazione e Rovella che ha completato il tris nella ripresa. Al di là del risultato, però, l'attenzione era rivolta soprattutto alle condizioni di Albert Gudmundsson. L'ex attaccante della Fiorentina è infatti tornato in campo dal primo minuto, disputando l'intero primo tempo e fornendo indicazioni positive dopo il recente infortunio alla spalla.

Un rientro importante per il giocatore islandese, che ha così potuto riprendere confidenza con il terreno di gioco e ritrovare gradualmente il ritmo partita. Nel corso dell'incontro sono arrivati anche i ritorni di Rovella e Cataldi (altro ex viola), entrambi impegnati per mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato contro il Lecce. Un test utile per Gattuso, dunque, soprattutto per valutare i progressi dei giocatori rimasti a Formello durante la sosta. Lo riferisce Tuttomercatoweb.com.