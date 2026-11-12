Toldo: "A Firenze l'impatto fu drammatico. Dopo una partita dovemmo chiuderci negli spogliatoi"

Francesco Toldo è tornato a parlare dei suoi primi mesi in maglia viola in un'intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, ripercorrendo le difficoltà incontrate nella stagione della Serie B. Il portiere ha raccontato il clima di tensione che si respirava attorno alla squadra dopo la retrocessione e le contestazioni da parte dei tifosi: «Il primo impatto fu drammatico. L'ambiente era molto arrabbiato e alcuni giocatori venivano considerati responsabili della retrocessione. Dopo ogni partita partiva l'inseguimento alle macchine di alcuni di noi».

Tra gli episodi rimasti impressi nella memoria dell'ex estremo difensore c'è quello successivo a una gara contro il Venezia, quando la squadra fu costretta a rimanere negli spogliatoi per evitare il contatto con i tifosi. «Mi sono detto: "Dove sono capitato?"», ha ricordato Toldo. Una situazione complicata che, con il passare del tempo, riuscì però a lasciare spazio a un'esperienza positiva, anche grazie al lavoro della società e di Claudio Ranieri: «Per fortuna le cose si sono rimesse a posto ed è iniziata un'avventura fantastica».