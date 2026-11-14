Amoruso: "Ai viola manca personalità in difesa, Acerbi può servire. Pongracic-Ranieri la coppia titolare"

Le difficoltà difensive della Fiorentina in questa prima parte di campionato sono state analizzate anche da Lorenzo Amoruso. L'ex viola, intervenuto sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, ha evidenziato soprattutto la mancanza di un riferimento capace di guidare il reparto e trasmettere sicurezza ai compagni: "Mi rendo conto che le difese di tutte le squadre importanti hanno sempre un elemento di personalità, che comanda e rincuora i compagni. La Fiorentina non ha queste caratteristiche. Vedo pochi giocatori che parlano. Quando uno viene saltato, non c’è mai chi lo supporti in seconda battuta".

L'ex difensore ha poi allargato il discorso alle possibili strategie per rinforzare il reparto arretrato durante il mercato di gennaio, soffermandosi sulle difficoltà di individuare profili adeguati: "Quello è un mercato particolare, i pezzi importanti è difficile trovarli. E se ci sono, costano troppo. Forse potrebbe tornare utile qualche esperto svincolato alla Acerbi, in modo che i più giovani capiscano di non essere titolari a prescindere. Poi si è sentito parlare di Tiago Gabriel, ma è dura che il Lecce se ne privi a gennaio".

Amoruso ha infine indicato quali potrebbero essere le sue preferenze per la coppia di centrali titolare, analizzando le caratteristiche e il momento dei difensori viola: "Sulla carta dico Pongracic, che secondo me è il più completo, e Dragusin, che non ha ancora smaltito la lunga assenza per infortunio. Chi sta fuori per molto tempo sa che ce ne vorrà altrettanto per recuperare. Il problema è che Pongracic a sinistra non riesce a esprimersi come a destra, quindi credo che il tecnico valuterà in base alle partite. E dico una cosa su Ranieri. È l’unico che parla e che mantiene la posizione. Penso che in futuro la coppia centrale sarà quella vecchia: Pongracic-Ranieri".