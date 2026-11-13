Orlando sponsorizza l'ex Palladino: "Fa gruppo e cura la fase difensiva, meriterebbe una big"
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L'ex attaccante viola Massimo Orlando sponsorizza il tecnico (ex Fiorentina ora al Bologna) Raffaele Palladino. A TMW Radio dice infatti sull'allenatore napoletano: "Credo che stia dimostrando di essere un bravissimo allenatore, con idee chiare. Alla Fiorentina arrivò sesto, fece non male direi. E' andato all'Atalanta e ha fatto bene anche lì, poi ora è a Bologna e ha fatto 5 vittorie e un pari. E' uno bravissimo, è una squadra il Bologna che ha ceduto giocatori importanti ma ha preso giocatori interessanti. Lui è bravo a fare gruppo, a curare la fase difensiva. Mi sembra un allenatore che possa ambire a grandi club. Anche la Juve ci aveva fatto un pensierino".
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