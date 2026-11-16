Gli occhi del Borussia Dortmund sul Viola Park: ai tedeschi piace il 2010 Gobbo

Il Borussia Dortmund guarda in casa Fiorentina e ha messo gli occhi su uno dei profili più interessanti del settore giovanile viola: Angelo Gobbo. L'attaccante classe 2010 si sta mettendo in evidenza, tanto da attirare l'attenzione del club tedesco, da sempre particolarmente attento ai talenti emergenti del calcio italiano. Tra gli ultimi giovani finiti sotto la lente dei gialloneri figurano Inacio dell'Atalanta e i difensori Reggiani e Mané.

Lo riporta Tuttomercatoweb.com: a rendere particolarmente interessante l'operazione c'è anche la situazione contrattuale del giocatore, che al momento non ha ancora firmato un accordo da professionista, ma dispone soltanto di un contratto da apprendista. Un eventuale trasferimento comporterebbe quindi il pagamento del solo indennizzo di formazione. Nato a Firenze e alto 1,76 metri, Gobbo ha mostrato una notevole prolificità fin dalle categorie inferiori: 15 reti in 27 presenze con l'Under 15 e 13 in 20 partite con l'Under 16. La definitiva esplosione è arrivata in questa stagione, nella quale ha già realizzato 12 gol in appena 8 gare con l'Under 17, compresa una tripletta nel derby contro l'Empoli.

Nelle scorse settimane il giovane attaccante si era raccontato anche ai canali ufficiali della FIGC, parlando del proprio percorso e dei ruoli in cui viene impiegato: «Quest'anno il mister Cristiani mi sta schierando trequartista o esterno. Ho fatto anche la mezzala. Sono sempre ruoli offensivi, però posso variare a seconda di quello che mi dice l'allenatore». Tra i giocatori a cui si ispira indica Franco Mastantuono, definito «fuori categoria», Cristiano Ronaldo e Pio Esposito, apprezzato soprattutto per la grinta. Chiaro anche l'obiettivo per il futuro: «Segnare più gol possibili e arrivare il più lontano possibile, magari fino a conquistare lo scudetto».