FirenzeViola La (terza) maglia della discordia: sfottò pisani e spiegazioni da Joma

E' stata una giornata di grandi polemiche e discussioni, dopo la presentazione della terza maglia della Fiorentina. Una maglia particolare rispetto alle altre che spesso crea polemiche; come non ricordare infatti quella color variegato all'amarena o che richiamava il colore dell'Arno. In questo caso c'è stato un richiamo alla spirale aurea e in particolare a Leonardo Fibonacci, genio pisano (anche chiamato Leonardo il Pisano), oltre a un segno all'altezza della spalla che ricorda il simbolo di Pisa, la croce, ha fatto nascere un polverone campanilistico tra Firenze e la città della Torre, con i tifosi nerazzurri che non hanno risparmiato gli sfottò ai fiorentini.

Spiegazioni dal club e Joma della genesi della maglia

Un momento di imbarazzo dunque per marketing viola e per Joma, azienda tornata sponsor tecnico proprio in estate e tirata in ballo dunque per la scelta di colore e ai richiami sulla terza maglia. Ma proprio da club e azienda sottolineano come il capo non si ispiri a Fibonacci o alla simbologia pisana ma nasca da un'idea di armonia, proporzione ed equilibrio ispirata alla cultura della Firenze rinascimentale. Il linguaggio geometrico del design richiama invece quella ricerca dell'ordine e della misura che nel Rinascimento mette in relazione arte, architettura e sapere scientifico. Una tensione presente nell'opera di alcuni dei grandi protagonisti della cultura fiorentina, da Filippo Brunelleschi a Leon Battista Alberti, fino al dialogo tra arte e matematica che attraversa l'esperienza di Leonardo da Vinci. Il motivo grafico ne offre una reinterpretazione contemporanea, senza riprodurre letteralmente un singolo simbolo storico.

Non una croce ma un fiore ispirato alle maioliche

Non emergono elementi iconografici specifici che consentano di identificare il motivo con la croce pisana o con altri emblemi ufficiali e storici di Pisa - viene spiegato ancora - L'eventuale somiglianza riguarda esclusivamente la struttura radiale a quattro direzioni, comune a numerose croci, rosette, quadrilobi e decorazioni geometriche. Gli elementi distintivi della croce pisana, ossia i bracci uniti, la forma patente e ritrinciata, i dodici pometti e la tradizionale combinazione bianco-rossa, non sono presenti nel motivo. In realtà non è neppure una croce, ma un fiore ispirato alle maioliche rinascimentali che ha otto punte, solo che quattro di queste punte sono in tono su tono. L'ispirazione è stata il Battistero, ma anche il pavimento del Duomo ha delle geometrie simili.