FirenzeViola Gnonto e lo scarso minutaggio in viola: a Leeds in molti lo rimpiangono

Wilfried Gnonto sta sfruttando la sosta per migliorare ulteriormente la propria forma oltre che la conoscenza con l'ambiente Fiorentina e con il calcio italiano, non avendo mai giocato prima nei nostri campionati professionistici.

Il rimpianto del Leeds

350' giocati in viola e un gol segnato in Coppa Italia contro il Pisa. Non certo un impatto indimenticabile, anche se ha patito sia l'intoccabilità di Mastantuono a destra che l'esplosione di Njie sulla sinistra. Al Leeds, squadra che lo ha ceduto alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, c'è però chi lo rimpiange, considerando il gioco di Farke molto solido ma con pochissimo estro.

Negli 0-0 contro Crystal Palace e Sunderland, sia i tifosi che i media legati ai Peacocks, hanno evidenziato come l'assenza di un giocatore con le caratteristiche di Gnonto non abbia aiutato la squadra a rompere l'equilibrio di partite molto noiose e votate più alla fisicità che alla qualità.

Provaci ancora Willy

Gnonto ha ancora tutto il tempo per imporsi alla Fiorentina, soprattutto grazie alla sua attitudine evidentemente positiva nonostante lo scarso minutaggio. Certo è che per il momento non ha trovato la chiave di volta per renderlo quel giocatore imprevedibile e utile anche a partita in corso come se lo era immaginato Paratici nel momento dell'acquisto a fine dello scorso agosto.