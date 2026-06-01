Dagli inviati

Materazzi sicuro: "Grosso persona molto seria: farà benissimo a Firenze"

Materazzi sicuro: "Grosso persona molto seria: farà benissimo a Firenze"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:40Dagli inviati
di Redazione FV
fonte dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Marco Materazzi, ex giocatore tra le altre di Perugia ed Inter, ha commentato al Memorial Gaucci l'approdo ormai imminente di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Sono anni che Fabio fa bene, è una persona molto seria che penso possa fare molto ma molto bene. Da me dunque è un profilo approvato ma non spetta a me decidere".