Dagli inviati Materazzi sicuro: "Grosso persona molto seria: farà benissimo a Firenze"

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Marco Materazzi, ex giocatore tra le altre di Perugia ed Inter, ha commentato al Memorial Gaucci l'approdo ormai imminente di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Sono anni che Fabio fa bene, è una persona molto seria che penso possa fare molto ma molto bene. Da me dunque è un profilo approvato ma non spetta a me decidere".