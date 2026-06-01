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Anche il dt Goretti presente al Memorial Gaucci: ecco lo scatto di FirenzeViola

Anche il dt Goretti presente al Memorial Gaucci: ecco lo scatto di FirenzeViola
Oggi alle 19:48Primo Piano
di Redazione FV
fonte dalla nostra inviata Luciana Magistrato

C'è anche il direttore tecnico della Fiorentina Roberto Goretti al Memorial Gaucci, manifestazione in corso questa sera a Perugia in ricordo dell'ex presidente del Grifo. Ecco la foto esclusiva realizzata da Firenzeviola.it.