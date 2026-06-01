Dagli inviati Giunti punta sulla Viola: "Sarà l'outsider del prossimo campionato grazie a Paratici e Goretti"

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Federico Giunti, bandiera del Perugia ed ex tecnico tra le altre di Foligno e Maceratese, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso della serata dedicata al Memorial Gaucci. Ecco alcune delle risposte più significative: "Gaucci era un presidente visionario. Oggi onoriamo la sua memoria, ritrovandoci tra di noi ex Perugia".

A Firenze Paratici e Goretti devono risollevare le sorti di questa società…

"Intanto la scelta di Grosso ricade su un tecnico che in questi anni ha fatto molto bene. Ma i viola hanno un vantaggio rispetto ad altre squadre: ha un centro sportivo che farà la differenza. Adesso nell'area tecnica ci sono due punti di riferimento che sono certo rimetteranno a posto la Fiorentina che l'anno prossimo potrebbe essere l'outsider del campionato".

Fagioli, Kean e De Gea: li riconfermerebbe tutti?

"Fagioli è un talento, l'ho sempre seguito: deve esprimersi al meglio e giocare in una squadra di livello. Solo così può risollevare le sorti della nostra Nazionale".

