Fortini rimane in Nazionale maggiore: l'esterno viola può debuttare con l'Italia

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Doveva essere aggregato soltanto per i primi giorni di allenamenti, invece Niccolò Fortini rimarrà con la Nazionale Italiana anche per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Lo rende noto la Figc con un comunicato che parla dei primi giorni di preparazione a Coverciano della nuova Italia del Ct ad interim Silvio Baldini, un gruppo sperimentale, privo dei veterani (a eccezione di Gianluigi Donnarumma, che ha risposto presente) e che avrà anche Fortini, classe 2006 della Fiorentina. L'esterno viola potrebbe quindi debuttare in Nazionale maggiore già mercoledì 3 giugno. col Lussemburgo oppure domenica 7 a Creta contro la Grecia.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Niccolò Fortini (Fiorentina), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).