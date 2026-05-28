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Presenze d'eccezione al Viola Park. Harder, Martinelli, Zaniolo e non solo

Presenze d'eccezione al Viola Park. Harder, Martinelli, Zaniolo e non solo
Oggi alle 20:35Dagli inviati
di Redazione FV

Grandi presenze al Viola Park per la finale Scudetto Primavera tra Fiorentina e Parma. A vedere gli ex compagni tra gli altri anche Jonas Harder che lo scorso anno giocò la finale da capitano. Oltre a lui i dirigenti della società viola Ferrari e Angeloni, ma anche Zaniolo, Mandorlini, Gianluca Berti e l'ex portiere proprio della Primavera Martinelli. Questa la foto di Harder di Firenzeviola.it: