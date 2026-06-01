Dagli inviati Ravanelli: "Grosso e Paratici coppia che garantirà la rinascita dei viola"

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Fabrizio Ravanelli, intervenuto al Memorial Gaucci presso Perugia, ha parlato dell'imminente arrivo di Fabio Grosso alla Fiorentina ai microfoni di Radio FirenzeViola: "E' stata una stagione in ribasso e deludente sotto tanti punti di vista. C'è una squadra che ha dominato, che è l'Inter, e una che deve essere d'esempio che è il Como".

Da dove deriva la deludente stagione della Fiorentina?

"Non saprei dire perché i viola hanno fallito. Credo però che Grosso e Paratici però siano una coppia che può garantire un salto di qualità ai viola".

